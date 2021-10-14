Taliban’dan üst düzey yetkili Türkiye’ye geliyor

Taliban'dan üst düzey bir heyetin Türkiye'ye geleceği açıklandı. Afganistan'ın Dışişleri Bakan Vekili olarak görev alan Muttaki'nin heyete liderlik ettiği kaydedildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD önderliğindeki batılı güçlerin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte insanlık dramının yaşandığı ülkede yönetimi ele geçiren Taliban’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Büyük bir siyasi krizin ve ekonomik darboğazın içindeki Taliban’dan üst düzey bir heyetin Türkiye’de resmi temaslarda bulunacağı açıklandı.

Henüz birçok batılı ülke tarafından tanınmayan Taliban’ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin bugün bir heyet eşliğinde Türkiye’ye geleceği açıklandı. Sosyal medyada Afgan aktivist Muhammed Celal tarafından paylaşılan iddiaya göre heyete Muttaki başkanlık edecek.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrasında Türkiye’den de açıklama geldi. DHA’nın aktardığı haberde, “Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek” denildi.

“TÜRKİYE İLE SAĞLAM İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ” DEMİŞTİ

Geçen ay bir basın toplantısı düzenleyen Muttaki, Kabil yönetiminin Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmak istediklerini vurgulamıştı.

O dönemde yaptığı açıklamada Muttaki, Türk yetkililerle iletişim halinde olduğunu söylemiş ve Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın inşası için yardım etmesini beklediklerini söylemişti.

ÇAVUŞOĞLU, AFGANİSTAN’I DÜN YORUMLAMIŞTI

Dün bir basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afganistan'ı tanıma konusunda ülkelerin farklı pozisyonları olabilir. Şu anda uluslararası toplumun ortak bir pozisyonu var. Angajmana girme konusunda da sanırım herkes aynı noktaya geliyor. Çünkü burada bir boşluk olursa ve ülkede sistem çökerse bundan kim faydalanacak, terör örgütleri” demişti.

Çavuşoğlu, IŞİD Horosan gibi bir terör örgütünün orada güçlenmesi durumunda sorunların derinleşeceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu, “Bu problemler derinleşirse Afgan halkı, Afganistan'ı terk etmek isteyecek. Bunun bir de göç boyutu var. Şu anda ülke içinde yerinden edilmiş 4 milyon kişi var. Yaklaşık 1 milyonu bu sene hareketlendi, 3 milyonu geçen sene. Bu insanlara uluslararası toplum olarak yardım etmemiz gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Taliban'dan art arda görüşmeler! Önce ABD şimdi de AB

İlginizi Çekebilir Biden'ın hayatını kurtaran Afgan tercüman Khalili Taliban'dan kaçmayı başardı