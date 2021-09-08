Taliban’ı tanıyacağını açıklamıştı: Çin’den yeni açıklama

Daha önce Taliban'ı tanıyacağını açıklayan Çin, Afganistan'daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in Afganistan’daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Wang, Beijing’de günlük bilgilendirme toplantısında Çin’in Afganistan’da dün açıklanan yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağı sorulduğunda bu açıklamayı yaptı.

Wang, Çin’in Afganistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

ABD’DEN ÇİN AÇIKLAMASI

Taliban dün akşam yeni geçici hükümeti açıklarken, yeni hükümetin başına, Taliban’ın kurucularından Molla Ömer’e yakın isimlerden Molla Hasan Akhund, İçişleri bakanlığına ise ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı Haqqani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Haqqani getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in 15 Ağustos'ta Afganistan'da iktidarı ele geçirmelerinin ardından Taliban ile bir anlaşma yapmaya çalışacağından emin olduğunu belirtmişti.

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