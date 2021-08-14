Taliban’ın Afganistan’da korkunç işkence yöntemleri uyguladığı ortaya çıktı

NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban güçleri, ele geçirdikleri kentlerde halka korkunç işkence yöntemleri uyguluyor.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban, ele geçirdiği kentlerde halka işkence uyguluyor.

Daha önce de küçük kızlara tecavüz ettikleri ortaya çıkan Taliban militanları, hırsızlıkla suçlanan kişileri katrana bulayıp, sokaklarda dolaştırıyor. Perşembe günü Taliban’ın Herat’ı ele geçirmesinin ardından internette paylaşılan görüntülere göre, katranla kaplanan ve tamamen simsiyah olan kişiler, sokaklarda yerlerde sürükleniyor.

BM ÇAĞRI YAPTI

Ortaya çıkan görüntüler uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olurken, Birleşmiş Milletler, komşu ülkelere ‘kapılarınızı açın’ çağrısı yaptı.

Taliban bugüne kadar 18 vilayetin kontrolünü ele geçirdi. Başkent Kabil’e ilerleyişleri sürüyor.

İngiltere ve ABD’nin ardından birçok Avrupa ülkesi, Kabil’deki Büyükelçiliklerin boşaltıldığını belirtirken, personellerini ülkeye geri döndürmek için harekete geçti.