Tanzanya’da bir ilk: Kadın Savunma Bakanı atandı
Tanzanya'da Savunma Bakanlığı'na Stergomena Tax atandı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir kadın Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu.
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kısmi kabine değişikliğine gitti.
Ulaşım Bakanlığı’na Ashatu Kijaji’yi, İletişim Bakanlığı’na Makame Mbarawa’yı, Enerji Bakanlığı’na January Makamba’yı getiren Başkan Hassan, Savunma Bakanlığı’na ise Ağustos ayında hayatını kaybeden Elias Kwandikwa’nın yerine Stergomena Lawrence Tax’i atadı.
Söz konusu atamayla Tax, ülkenin ilk kadın Savunma Bakanı oldu.