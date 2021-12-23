Tayland’da Omicron alarmı: Karantinadan kaçan turist sınır dışı edildi
Covid-19’un Omicron varyantı tüm dünyada endişeyle takip edilirken, pandemi önlemlerini artıran Tayland, karantinadan kaçan bir İsrailli turisti yakalayıp sınır dışı etti.
Tayland'da Covid-19'un Omicron varyantını taşıyan bir turist, karantinadan kaçtıktan sonra yakalanarak sınır dışı edildi.
29 yaşındaki İsrailli turist, Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine kaldığı otelde karantinaya alınmıştı. Karantina kurallarını ihlal eden turistin kaçışı, ülkeyi alarma geçirdi.
Ülke çapında süren aramalar sonucu yakalanan turist, sınır dışı edildi ve hayatı boyunca Tayland'a girmesi yasaklandı.
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının görüldüğü ülkeler arasında yer alan Tayland'da, vaka sayısının armasını önlemek için Covid-19 önlemleri artırılmıştı.
Ülkede zorunlu karantina uygulaması yeniden başlamış ve bazı ülkelerden girişler askıya alınmıştı.