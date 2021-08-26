Tayland’da polis merkezinde cinayet: Rüşvet için işkence yaparken öldürdüler

Tayland'da polis teşkilatı içindeki yolsuzluk ve işkence skandalı ülkeyi karıştırdı. Nakhon Sawan'da bir uyuşturucu satıcısının başına poşet geçirerek işkenceyle öldüren polisler görüntülerin ortaya çıkmasıyla yakayı ele verdi. Suçluları serbest bırakmak için rüşvet alan firari bir polisin garajından da 13 otomobil çıktı.

Sozcu.com.tr

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Tayland’da Nakhon Sawan bölgesinde polis teşkilatı içindeki işkence görüntüleri ülkenin gündemine oturdu. Avukat Sittra Biabungkerd, bir polis memuru tarafından kendisine gönderilen güvenlik kamerası görüntülerini yetkili makamlarla paylaştı.

Söz konusu görüntülerde bir uyuşturucu satıcısına işkence uygulandığı anlar saniye saniye kayıt altına alınıyor. Başına plastik bir poşet geçirilen şüpheli, nefes alamayarak hayatını kaybediyor. Görüntülerin infial yaratmasının ardından olaya karışan beş polis memuru gözaltına alındı.

GARAJDAN 13 OTOMOBİL ÇIKTI



İki polis için daha arama kararı çıkartılırken, Thitisan Utthanaphon isimli polisin evine düzenlenen baskında aralarında Ferrari ve Lamborghini’nin de bulunduğu 13 otomobil bulunduğu belirtildi. Utthanaphon ve beraberindeki polislerin uyuşturucu satıcılarını serbest bırakmak için rüşvet aldıkları, söz konusu işkence yöntemlerini de şüphelileri para vermeleri için ikna etmek üzere kullandıkları öne sürüldü.

Emniyet Müdürü Suwat Jangyodsuk, firari polisleri adalete teslim olmaya çağırırken, “Hala iyi polisler de var. Kötü şeyler yapan kötü insanlar bunun sonuçlarıyla yüzleşecekler” ifadelerini kullandı.