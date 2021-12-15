Tayvan krizi büyüyor: Litvanya, Çin’deki tüm diplomatlarını çekti

Çin ve Litvanya arasında Tayvan konusunda patlak veren diplomatik kriz büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Tayvan'la diplomatik alandaki yakınlaşmasının ardından Çin'le gerilim yaşayan Litvanya, güvenlik kaygıları nedeniyle Çin'deki tüm diplomatlarını çekti.

Financial Times gazetesine açıklama yapan Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Çin'deki büyükelçiliğin bir süre uzaktan faaliyet yürüteceğini duyurdu. Olayla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa göre Çin, ülkedeki Litvanyalı yetkililerden diplomat kartlarını teslim etmelerini istedi ve diplomatik statülerinin düşürüleceğini bildirdi.

Bunun üzerine Litvanya'nın diplomatik dokunulmazlığı kaybedebilecekleri ve hayatlarının tehlikeye girebileceği gerekçesiyle Çin'deki tüm diplomatik personeli geri çekme kararı aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çin, Litvanya’nın, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Tayvan’ın kendi adıyla temsilcilik açmasına izin vermesi sebebiyle ağustos ayında bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırmıştı. Çin hükümeti, Litvanya'nın bu adımının “tek Çin” ilkesini ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek kararın geri alınmasını istemişti.

Financial Times, Çin'in AB üyesi Litvanya'ya tepki olarak siyasi ve ticari alanda attığı adımların, AB içinde de tartışmaya yol açtığına dikkat çekti. Haberde, AB'nin Çin'in misillemesinden kaçınarak birlik üyesi Litvanya'ya nasıl destek olabileceği konusunda soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

Pekin'deki bir Batılı diplomat da, “Çin, Litvanya örneğini izlemeleri halinde sert cezalar olacağı konusunda Avrupa ülkelerine bir mesaj gönderiyor” dedi.

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