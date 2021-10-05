TBMM Başkanı Şentop’tan 3 ülkeye tebrik mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; Almanya, Çin ve Nijerya'nın milli günleri nedeniyle, bu ülkelerin hükümet yetkililerine ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin milli günü nedeniyle Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schauble’ye tebrik mektubu gönderdi. Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

* İkili ilişkilerimizin her boyutta daha ileri seviyeye çıkarılmasını ve halklarımız arasındaki diyaloğun geliştirilmesini teminen parlamentolarımız arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi samimi dileğimizdir.

* Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Almanya Federal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim.

Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Başkanı LI Zhanshu’ya gönderdiği mektupta ise “Çin Halk Cumhuriyeti’nin milli günü dolayısıyla zatıaliniz ve dost Çin Halk Cumhuriyeti halkını, Türk milleti ve şahsım adına en kalbi hislerle tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin ilerleyen dönemlerde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca Nijerya’nın milli günü dolayısıyla Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Femi Gbajabiamila’ya gönderdiği tebrik mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye, Nijerya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır.

* Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Nijerya Temsilciler Meclisi’nin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim.