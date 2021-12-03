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Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basılmasının ardından polis, terör örgütü destekçisi 50 kişiyi gözaltına aldı.

Yayınlanma: 22:13 - 03 Aralık 2021 Güncellenme:
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Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı

Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.

Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Foto: İHA

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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