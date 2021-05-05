The Times’tan çarpıcı analiz: Arka kapı Türkiye… İngilizler karantina yerine Türkiye’de tatil yapıyor

Türkiye’de 29 Nisan akşamı başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan tam kapanma, uluslararası medyanın da gündeminden düşmüyor. Türkiye’de vatandaşlar yasaklar kapsamında kendi ülkelerinde evlerinde otururken, tatil için gelmiş turistler kısıtlamalardan etkilenmeyerek gezmeye devam ediyor.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi tatil destinasyonlarıyla ilgili haberlere ağırlık veren İngiliz basını, ülkeye dönecek vatandaşları için farklı bir konuyu gündeme getirdi. The Times’ta yer alan Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, İngiltere tarafından yüksek riskli kategoride gösterilen ülkelere giden vatandaşların, Türkiye’yi nasıl ‘arka kapı’ olarak kullandıkları gözler önüne serildi.

İngiltere, kırmızı listedeki yüksek riskli ülkere giden vatandaşlarının geri döndüklerinde havalimanı otellerinde karantinaya girmesini şart koşuyor. Ancak bu durumun önüne geçmek isteyen tur operatörleri, İngiliz turistlere kapılarını açan Türkiye’yi devreye soktu. Özellikle son dönemde Pakistan ve Hindistan’a giden İngilizler, karantina otellerine ödeyecekleri paradan daha ucuza Türkiye’de tatil yapmayı seçiyor.



KARANTİNADAN DAHA UCUZA GELİYOR



Türkiye’de 10 gün tatil yapan İngiltere vatandaşları, karantinadan kaçınarak ülkelerine bu şekilde dönüyor. Bu paketi öneren tur şirketlerinden biri Platinum Travel Services (PTS). Pakistan merkezli olarak hizmet veren PTS, Türkiye’de beş yıldızlı bir otelde 10 günlük tatilin uçak biletleriyle birlikte 1495 sterlin tuttuğunu belirtirken, “Neden Türkiye’de 10 gün tatilin tadını çıkarmak varken, karantinadaki otele 1750 sterlin ödemek zorunda olasınız?” sloganını kullanıyor.

Yine Pakistan merkezli olarak İngiliz turistlere yönelik çalışan Vision Travels and Tours isimli tur şirketi, “Endişelenmeyin, mutlu olun… Pakistan’dan İngilltere’ye dönerken Covid 2021 sırasında Türkiye’de tatil yapabilirsiniz” ifadelerini kullanıyor. PTS şimdiye dek 17 turistin bu paketi satın aldığını söylerken, aynı yöntemi kullanan altı tur şirketi ise rakamları paylaşmadı.

‘KISITLAMA GETİRİLMELİ’



Konuyla ilgili CHP milletvekili Murat Emir’in görüşlerine de yer veren The Times, en önemli sorunun Hindistan ve Pakistan’dan Türkiye’ye ne kadar turist geldiğini belirlemek olduğunu söyledi. Emir, “Pakistan’dan gelen İngilizler, serbestçe dolaşarak Hindistan mutasyonunu burada yayıyorlar. Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi bu duruma karşı harekete geçerek kısıtlama getirmesi gerekiyor” dedi.