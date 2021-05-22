The Times’tan Libya karasuları analizi: Boşluğu dolduran Türkiye Avrupa’yı korkutuyor

Türkiye’nin Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermesi uluslararası basının gündeminden düşmüyor. UMH güçlerinin Hafter’e karşı elde ettiği başarılar pek çok habere konu olurken, İngiliz basını bu kez Türk Donanması’nın Libya karasularındaki etkisini yazdı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, ‘Türk gemileri, Avrupa’nın Libya sularındaki rolünü zorluyor’ başlıklı bir makaleyle bölgedeki durumu okuyucularına aktardı.

Türkiye’nin Libya Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayan makale, 13 Mayıs’ta bir Türk fırkateyninin Libya’nın Khoms şehrinin 28 mil açıklarında göçmen teknelerine müdahale ettiğini aktardı. Bu operasyon sonucunda Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 97 mülteciyi yakaladığı belirtildi.

DEVRİYE GEMİLERİ, EĞİTİM VE DESTEK



The Times, Avrupa ülkelerinin uzun süredir Libya Sahil Güvenlik ekiplerine eğitim ve destek verdiğini, Ankara’nın son yıllardaki politikasıyla bu durumun değiştiğini ifade etti. İtalya’nın geçmişte Libya’ya devriye gemileri verdiği savunulan makalede, bu yıl 13 bin mültecinin Libya üzerinden İtalya’ya ulaştığı öne sürüldü.

‘TÜRKİYE KALPLERİ KAZANDI’



Konuyu The Times’a yorumlayan uzmanlardan Roma’daki ISC Direktörü Gabriele Iacovino, “Türkiye boşluğu doldurdu” ifadelerini kullandı.

İsviçre merkezli Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) analisti Jalel Harchaoui ise Türkiye’nin Libya’da kalpleri ve akılları kazandığını söyledi. Harchaoui, “Ankara tarafından eğitilen bir Libyalı, hayat boyu Türkiye hayranı haline geliyor. Bu durum politik olarak Avrupa için korkutucu” diye konuştu.