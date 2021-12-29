Thunberg: Biden’ın iklim lideri olarak nitelenmesi tuhaf

Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden’ın çevre konusundaki adımlarını yeterli bulmadığını söyleyen 18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Biden’a yönelik sert açıklamalarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Genç yaşına rağmen dünyanın önde iklim aktivistleri arasında yer alan Greta Thunberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın “iklim lideri” olarak nitelenmesini eleştirdi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’a konuşan İsveçli genç aktivist, “Yönetimin yaptıkları düşünüldüğünde insanların Joe Biden'ın iklim lideri olduğunu düşünmesi tuhaf” dedi.

Thunberg, federal hükümete 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefi koyan bir kararname imzalayan Biden’ın, bir yandan da ABD genelinde fosil yakıt altyapısının genişlemesine göz yumduğunu söyledi.

Genç aktivist, siyasetçilerin iklim sorununu ele almada başarısız olması nedeniyle farkındalığı artırma görevinin aktivistlere ve gençlere düştüğünü kaydetti.

ABD, PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Daha önce Glasgow'da kasım ayında düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nı (COP26) “başarısızlık ve halkla ilişkiler organizasyonu” diye niteleyen Thunberg, ülkeler bu konferansta verdikleri sözleri tutmak için adım atmadığı sürece bunun hiçbir anlamı olmayacağını belirtti.

BM'nin son iklim raporlarından birinde, Biden yönetiminin benzin fiyatlarındaki artışı dengelemek için ülkede petrol üretimini artıran projelere onay verdiğine dikkat çekilmişti.

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