Trump, destekleyici Covid aşısı olduğunu söyleyince yuhalandı

Pandeminin ilk döneminde aşı olmayı planlamadığını söylemesi nedeniyle tepki çeken eski ABD Başkanı Trump, destekleyici aşıyı da olduğunu söyleyince kalabalık tarafından yuhalandı.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem aşıya ve koronavirüs önlemlerine karşı yaptığı açıklamalarla tepki çeken eski ABD Başkanı Donald Trump, destekleyici Covid-19 aşısı olduğunu açıklayınca yuhalandı.

Trump, eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly ile çıktığı The History Tour'un (Tarih Turu) son ayağında önceki akşam Dallas'ta destekçileriyle buluştu.

O'Reilly’nin “Hem başkan hem de ben aşı olduk” demesi, salonda hoşnutsuzluğa ve yuhalamalara yol açtı. Eski sunucunun “Destekleyici aşıyı da oldunuz mu?” sorusuna Trump'ın “Evet” yanıtı vermesi salondaki yuhalama seslerini daha da artırdı.

COVİD GEÇİRMİŞTİ

Trump, bu tepkiye “Yapmayın, yapmayın” diye yanıt verdi. Eski başkan, aşıyla ilgili ihtiyatlı olmanın muhaliflerin eline koz sunacağını söyledi. Trump, destekçilerini aşı olmaya zorlamayacağını da sözlerine ekledi.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Joe Biden'a kaybeden Trump, pandeminin ilk döneminde yakın vadede aşı olmayacağını açıklamıştı. Maske kullanımına da mesafeyle yaklaşan Trump, sonrasında Covid-19 geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

Ülkedeki istatistiklere göre, Cumhuriyetçiler arasında aşı olanların oranı, Demokratların gerisinde seyrediyor.

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