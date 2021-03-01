Trump ilk kez konuştu, geri dönüş sinyali verdi

Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılarak görevini Joe Biden’a devreden ABD’nin eski lideri Donald Trump uzun bir aradan sonra ilk kez kamuya açık bir alanda ve etkinlikte konuşma yaptı.

6 hafta boyunca ilk kez bu kadar net mesajlar veren Trump, 2020’deki seçimlere hile karıştığı iddialarını da yineleyerek gelecek seçimlere aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Florida, Orlando’daki Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı’na katılan Trump, Cumhuriyetçilerin tekrar bir araya gelmesi gerektiği çağrısını yaparak 2022’deki Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerine hazırlanılması gerektiğini söyledi.

2024’E GÖZ KIRPTI

Trump, “Sizin desteğinizle Temsilciler Meclisi’ni alacağız, Senato’yu alacağız ve tekrar bir Cumhuriyetçi başkanı Beyaz Saray’a götüreceğiz” dedi. Trump daha sonra gülerek, “Ben de bu kişinin kim olacağını merak ediyorum, kim kim kim olacak, çok merak ediyorum” yorumunu yaptı.

ABD medyası, Trump’ın 2024 seçimlerine bu açıklamalarıyla göz kırptığı yorumunu yaparken, Trump bazı Cumhuriyetçi siyasetçilere de ateş püskürdü.

İSİM VERİP HEDEF GÖSTERDİ

Trump, “Senatörler Mitt Romney, Pat Toomey ve Temsilciler Meclisi’ndeki Liz Cheney ve Adam Kinzinger’ı partiden atın, onun yerine diğer adaylara oy verin” dedi. Bu isimler Ocak ayında yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında Trump’ı suçlamış ve ona karşı cephe almıştı.

Trump, “Biz yeni bir parti kurmuyoruz. Bizim Cumhuriyetçi Partimiz var. Bu parti daha birlik içinde olacak ve öncekinden daha kuvvetli olacak. Yeni bir parti kurmuyorum” dedi.