Trump’tan Kongre baskını hamlesi… Beyaz Saray kayıtlarının incelenmesini engelledi

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komisyonun Beyaz Saray kayıtlarını inceleme talebi, Trump'ın Temyiz Mahkemesi'ne başvurusu üzerine geçici süreliğine ertelendi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de geçtiğimiz yıl Kasım ayındaki seçimleri Joe Biden’a kaybeden eski Başkan Donald Trump, uzun süre yenilgiyi kabul etmekte zorlanmıştı.

Seçimleri hileli olarak niteleyen ve destekçilerini kışkırtan Trump, 6 Ocak’ta Kongre’deki baskına yol açan olayların fitilini ateşlemişti. Söz konusu olayların soruşturulması için komisyon kurulurken, konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi tarafından kurulan Soruşturma Komisyonu, Kongre baskını sırasında yaşananlarla ilgili Beyaz Saray’daki kayıtları inceleme talebinde bulundu. Bu talep mahkeme tarafından kabul görürken, Trump cephesi konuyu Temyiz Mahkemesi’ne taşıdı.

30 KASIM’DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Temyiz Mahkemesi’nden Trump’ı bir nebze olsun sevindirecek bir karar çıktı. Karara göre komisyonun Beyaz Saray kayıtlarını incelemesi geçici bir süreliğine engellendi. 30 Kasım’da yeniden görülecek duruşmada karar gözden geçirilecek.

Bu duruşmanın ardından davanın Yüksek Mahkeme’ye taşınması bekleniyor.

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