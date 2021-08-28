‘Tüm dünya haftalarca internete erişemeyecek’

ABD'de internet altyapısı ve uzayda yaşanan elektromanyetik gelişmeleri takip eden uzmanlar, 10 yıl içerisinde dünyada 'internet erişiminin haftalarca kesilebileceği' konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde görevli teknoloji bilimcisi Sangeetha Abdu Jyothi, tüm dünyada yaşanabilecek internet erişim sıkıntısı hakkında uyarılarda bulundu.

Güneşte yaşanabilecek patlamalar ve fırtınaların Dünya’ya etki etmesinden endişe eden Jyothi, bu durumun tüm dünyayı ‘haftalarca’ internetsiz bırakabileceği konusunda uyardı.

‘İNTERNET HAFTALARCA ÇÖKEBİLİR’

Uzayda meydana gelen patlamaların internet altyapısı üzerindeki etkilerini inceleyen California Üniversitesi’nde görevli Jyothi, güneşten gelen elektromanyetik dalgalanmaların, fiber optik kablolara doğrudan zarar vermeyeceğini belirtti. Ancak Jyothi, uzun vadede güneşte meydana gelen patlamaların sinyal güçlendiricilere direkt olarak zarar verebileceğini vurgularken, internet altyapısının ‘haftalarca çökebileceği’ ihtimalini paylaştı.

Astronomlar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyayı direkt olarak etkileyebilecek bir güneş patlamasının meydana gelme olasılığını yüzde 12 olarak gösteriyor.

Uzmanlar, bu durumun, internet kesintilerinin yanı sıra, GPS problemlerine ve elektrik kesintilerine yol açabileceği konusunda da uyarıyor.

1859 YILINDA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Güneşteki patlamalar sonucunda ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmaların, Dünya’daki manyetik alanda bozulmalara yol açabileceği vurgulandı. Bu durum, direkt olarak elektronik cihazları etkileyebilir.

Örneğin, 1859 Eylül’ünde bir koronal kütle atımı, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki telgraf ağlarını etkileyen dev bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu ve tüm dünyada büyük bir iletişim krizi yaşandı.

Uzmanlar, benzer bir olayın önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaşanmasına olası gözüyle bakıyor.

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