Tüm dünya o görüntüleri konuşmuştu: Uçaktan düşen Fada’nın hikayesi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışırken uçaktan düşerek feci şekilde can veren Feda Muhammed'in hikayesine Washington Post gazetesi ulaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Washington Post gazetesi, 16 Ağustos‘ta Kabil'den kalkan ABD uçağına tutunmaya çalışırken, feci şekilde can veren Feda Muhammed'in hikâyesine ulaştı.

Gazete, Muhammed’in Afganistan’da diş hekimi olarak çalıştığını ifade ederken, bu kadar tahsiline rağmen uçağa tutunmayı göze alacak kadar korku içerisinde olduğuna dikkat çekti.

KLİNİĞE GİTMEK ÜZERE EVDEN AYRILDI

15 Ağustos’ta Taliban Kabil’i kuşatırken, Muhammed, ailesine Facebook’ta gördüklerini anlattı: Kanada ve ABD, Kabil havaalanından ayrılmak isteyenleri uçaklarla tahliye ediyordu… 16 Ağustos sabahı, yani olay günü de, kliniğe gitmek üzere sabah 08.30'da evden ayrıldı.Olaydan bir gün önce Feda, Facebook'ta gördüğü bir paylaşım üzerine babasını arayarak “ABD ve Kanada, havalimanına gelen herkesi alıyormuş” ifadelerinde bulunuyor. Ancak gazetenin aktardığına göre, babasını nasıl tahliye edeceğini düşündüğünde, bu durumun zorluğu nedeniyle, üzerine çok gitmemeye karar veriyor. 16 Ağustos sabahı, yani olay günü de, kliniğe gitmek üzere sabah 08.30'da evden ayrılıyor…

Muhammed, babasıyla yaptığı görüşmeden saatler sonra bir umutla tutunduğu uçaktan düşerek feci şekilde can verdi.. Cesedi, havalimanına yakın bir evin çatısında bulundu…

Bu acı olay, Afganistan’da yaşananların sembollerinden biri haline gelirken, ailesi de yaşadığı şoku hala atlatamamış. Babası Washington Post’a yaptığı açıklamada isyanını şu sözlerle dile getiriyor: “Eğer biri uçağın dışına tutunuyorsa, pilotun uçma hakkı var mı? Pilotun yaptığı insanlık dışı bir şey. Bir sivrisinek gibi öldürdüler, insan olduğunu bile düşünmediler”

TALİBAN İKTİDARDAYKEN DÜNYAYA GELDİ

10 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Muhammed’in doğumu Taliban’ın ilk iktidar olduğu döneme denk geliyor. Babası tekstil ürünleri satarak, oğlunun tahsilini tamamlamasını sağlamaya çalışırken, Muhammed sonunda diş hekimi oluyor.

Muhammed, mezun olduktan sonra kentin en işlek sokaklarından birinde klinik açtı. Babası, Muhammed’in ayda ortalama 200 dolar kazandığını belirtiyor. Kuzeni Muhammed Beşir, Feda ile birlikte zaman zaman yurtdışında yaşama hayallerini kurduklarını söylüyor. Beşir, Taliban'ın ilerleyişiyle birlikte eğitimli biri olarak Muhammed’in tedirgin olduğunu da anlatıyor.