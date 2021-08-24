Dünyada yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı… Ne tür önlemler alınıyor?

Türkiye, yüz yüze eğitime hazırlanıyor. Birçok veli ise endişeli... Peki dünyadaki örneklere bakıldığında Türkiye yüz yüze eğitime ne kadar hazır? Dünyada okulların açılmasından önce uygulanan yöntemler neler? Devletler eğitime ne kadar bütçe ayırıyor? Bu yazıda detaylarıyla ele aldık...

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Okullarla birlikte kantin, yemekhane ve pansiyonların da açılacağını, bu süreçte destekleme ve yetiştirme kurslarının sadece 8 ve 12. sınıflara yönelik olacağını belirten Özer, okullarda alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

“Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız, okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.”

Peki Türkiye pandemi süresinde yüz yüze eğitime ne kadar hazır? Alınan önlemler yeterli mi? Tüm velileri tedirgin eden süreç doğru işletiliyor mu? Avrupa’da ve ABD’de yüz yüze eğitim öncesi ne gibi önlemler alındı?

YAKLAŞIK 300 MİLYON TL’LİK YATIRIM



Dünyada en sıkı önlemlerin uygulandığı ülkelerden biri kuşkusuz İngiltere. İngiltere’de tüm okullar, corona virüsle mücadele kapsamında 25 milyon sterlinlik (289 milyon 372 bin TL) hükümet planından pay alacak. Bu kapsamda, okullara taşınabilir karbondioksit monitörleri alınacak. Böylelikle yetkililer, “ne zaman sınıfların havalandırılması gerekli” gibi soruların yanıtlarını oldukça hızlı bir şekilde belirleyebilecek. İngiliz hükümeti, başlangıçta 300 bin karbondioksit monitörü sipariş verdiklerini açıkladı. Bu monitörler sayesinde, sınıfların ne zaman havalandırılması gerektiği, tehlikeli olup olmadığı gibi önemli veriler ölçülebilecek.Eğitim Bakanı Gavin Williamson yaptığı açıklamada: “Havalandırma ve corona testi gibi basit önlemler sayesinde, gençler artık okulda özgürlüğün tadını daha rahat çıkarabilirler.” dedi.

ALMANYA’DA ÖNLEMLER NE DURUMDA?

Şu anda Almanya’da 12 yaşın altındaki çocuklar için onaylanmış bir aşı bulunmadığı için Almanya da tedbirleri sıkılaştıran ülkelerden.

Şansölye Angela Merkel’in personel şefi Helge Braun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle 12 yaş altındaki çocukların çevresindeki tüm yetişkinler (eğitimciler ve ebeveynler) mutlaka aşılarını tamamlamalıdır” dedi.

Ayrıca ülkede halihazırda devam eden pilot projeler de var. Her biri yaklaşık 3 bin euro (yaklaşık 30 bin TL) olan mobil hava temizleyicileri, Münih’te test edilmeye başlandı. Yaklaşık 6 aydır tüm kentte yer alan mobil hava temizleyicilerin kısa sürede tüm ülkede kullanılması planlanıyor.

Uzmanlar, mobil hava temizleyiciler doğru kullanıldığında, ‘dolaylı enfeksiyon riskini’ tamamen ortadan kaldırabileceğini vurguluyor. Dolaylı enfeksiyon, odada asılı kalan virüslerin neden olduğu hastalık anlamına geliyor. Bir nevi kapalı ortamlarda taşıyıcıların havaya yaydığı virüsler olarak belirtilebilir.

AVRUPA’DA SIKI TEDBİRLER

Avrupa’da çocuk sağlığı üzerine yayınlar yapan ‘Healthy Children’ da yayımladığı genelgede, okullarda pandemi süresince zorunlu tutulması gereken uygulamaları derledi. Buna göre, okullara giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapılması, yemek saatlerinde öğrencilerin küçük gruplara bölünmesi, haftada 2 veya 3 kez test yapılması, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gibi uygulamalar zorunlu tutulurken, her yaşa ‘aşı olun’ çağrısı yapılıyor.

Danimarka’da sınıflar en fazla 10 öğrenci alacak şekilde dizayn edildi. Çocukların en az 6,5 metre arayla oturacağı sınıflarda oturacağı, 2 saatte bir düzenli olarak ellerini yıkayacakları, kullanılan tüm ekipmanların günde 2kez dezenfekte edileceği bildirildi. Öte yandan, sınıflara farklı giriş çıkış saatleri düzenlenerek, velilerin kapı önlerinde yığılmaları da engellendi.

13,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

ABD’de de durum benzer. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, şehrin devlet okullarındaki tüm personelin 27 Eylül’e kadar en az bir doz Pfizer/Biontech aşısını tamamlaması gerektiği vurgulandı. FDA’nın onayının ardından aşının tüm personele uygulanması gerektiği belirtildi.

ABD’deki ilk ve orta dereceli okullar şimdiye kadar devletten 13,5 milyar dolarlık bir yatırım aldı. Ancak yetkililer, bu bütçenin yetersiz olduğu görüşünde…

EN KÖTÜ SENARYO

Birçok okul yöneticisi ve halk sağlığı görevlisi için en kötü durum senaryosu, okulların yeniden açıldıktan sonra düzinelerce öğrenciyi veya öğretmeni hasta eden, topluma yayılan ve ölümlere neden olan bir yeni dalga oluşması. İsrail, Mayıs ayında okulları yeniden açtığında, sosyal mesafe kurallarına uyulması istenmedi ve zorunlu tutulmadı. Sınıflar, yaklaşık 40 kişi kapasiteye geri döndü. O zamandan beri, ülkede eğitim veren veya eğitim gören iki binden fazla kişinin testi pozitif çıktı ve en az bir öğretmen hayatını kaybetti. İsrail’de ve benzer durumlar yaşanan diğer ülkelerde, bazı veliler, hem çocuklarının hem de kendilerinin güvenliği için çocuklarını okula göndermeyi reddetti

İlkbaharda meydana gelen felaketin ardından İsrail, corona virüs vakası bildirilen okulların iki hafta süreyle kapatılmasını ve tüm öğrencilerin ve personelin karantinaya alınmasını şart koşmaya başladı.

Tüm dünyada okulların yeniden açılması belli bütçeler gerektiriyor. Sağlık uzmanları, okullardaki herkesi maske ve yüz siperi gibi kişisel koruyucuları takmaya çağırırken, sınıf kapasitelerinin düşürülmesi, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi, daha çok öğretmenin işe alınması ve her sınıfa el yıkama istasyonları inşa edilmesi gibi tedbirler alınması gerektiği çağrısında bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ÖNLEMLER

Türkiye dahil hemen hemen tüm ülkeler okullarda uygulanan belli başlı önlemler ise şu şekilde;

– Ateş ölçümü

– Maske kullanımı

– Sosyal mesafeye uyma

– Sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak

– Zor şartlar altındaki/Risk grubu dışındaki öğrencilere öncelik vermek: Danimarka, ilk olarak virüsten daha az etkilendiği düşünülen 12 yaş altındaki çocuklar için okul ve kreşleri açtı. Daha sonra kademeli olarak tüm okullar açıldı. Uganda’da da materyal ve uzaktan eğitim malzemeleri bulmakta zorlanan öğrencilere öncelik tanıdı. İlk olarak zor şartlar altındaki öğrenciler okula başladı.

– Derslerin açık havada uygulanması: İklim şartları uygun ülkeler açık havada ders uygulamasına geçti.

– Corona virüs testi

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