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Tünel kazıp firar eden Filistinli mahkumlar yakalandı

İsrail’e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkumdan 2’sinin yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:11 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
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Tünel kazıp firar eden Filistinli mahkumlar yakalandı

İsrail polisi, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinli mahkumun tünel kazarak kaçtığını açıklamıştı.

Hapishaneden kaçan 6 Filistinli mahkumdan 2'sinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentinde yakalandığı duyuruldu. İsrail medyasına yansıyan haberlerde, yakalanan kişilerin Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah el-Arıda olduğu belirtildi.

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