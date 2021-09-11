Tünel kazıp firar eden Filistinli mahkumlar yakalandı
İsrail’e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkumdan 2’sinin yakalandığı açıklandı.
İsrail polisi, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinli mahkumun tünel kazarak kaçtığını açıklamıştı.
Hapishaneden kaçan 6 Filistinli mahkumdan 2'sinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentinde yakalandığı duyuruldu. İsrail medyasına yansıyan haberlerde, yakalanan kişilerin Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah el-Arıda olduğu belirtildi.