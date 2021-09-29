Tunus’ta ilk kadın başbakan atandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, yaklaşık iki ay önce ordunun desteğiyle hükümeti düşürüp parlamentonun çalışmasını geçici olarak durdurduktan sonra Dünya Bankası'nın eski çalışanı ve mühendislik fakültesinde profesör olan adı az duyulmuş Najla Bouden Romdhane'yi başbakan olarak atadı.

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Tunus’ta aylardır süren çözümsüzlük, tartışmalar ve corona virüsü salgını kaynaklı ekonomik kriz nedeniyle Saied, Temmuz sonunda Başbakan Hichem Mechichi’yi azletmiş ve parlamentonun görevlerini 30 günlüğüne dondurmak için kararname çıkarmıştı.

Birçok siyasi parti cumhurbaşkanının bu hamlesini darbe olarak nitelemiş ve destekçilerini protesto düzenlemeleri için sokaklara çağırmıştı.



Cumhurbaşkanı, yeni hükümetin kurulması konusunda yurt içinde ve yurt dışında baskılara maruz kalmaktaydı.

Cumhurbaşkanı, geçen hafta yaptığı açıklamada anayasanın büyük bir bölümünü hiçe sayarak, ülkeyi cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetebileceğini ve sonu belli olmayan olağanüstü hal süresince hükümeti kendisinin kontrol edebileceğini belirtmişti.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’un ilk kadın başbakanı olacak Romdhane, 2011’deki Arap Baharı sırasında Tunus’ta gerçekleşen Yasemin Devrimi’nin demokratik kazanımlarını tehlikeye sokan krizin hemen ertesinde görevine başlamış olacak.

Eğitim bakanlığı bünyesindeki Dünya Bankası projelerini hayata geçirmekten sorumlu jeoloji profesörü Romdhane’nin siyasi olarak çok az tecrübesi bulunuyor.

Yeni hükümetin, kamu bütçesi ve borç ödemeleri konusunda mali destek almak için derhal Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yarım kalan görüşmelere tekrar başlaması gerekecek.

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