Turistik tesisi gece yarısı yıkan Mikonos Belediye Başkanı tutuklandı

Ege Denizi'ndeki Mikonos Adası sahilindeki turistik tesisin bir bölümünü gece yarısı iş makinaları ile yıkan Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas’ın tutuklandığı açıklandı.

YAŞAR ANTER

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Mikonos Adası sahilindeki bir turistik tesise ait üç binayı yıkan Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas'ın turistik tesis şirketinin yöneticisi Kalo Livadi tarafından savcılığa şikayeti üzerine önce gözaltına alındığı ardından tutuklandığı belirtildi.

Yaşanan olay Yunanistan’ın ulusal yayın yapan prorothema.gr haber sitesi tarafından okuyucularına duyuruldu. Haberde Belediye Başkanı Koukas'ın, belediye meclis üyeleri, üç iş makinası ve 20 kişilik bir ekiple turistik tesise gece yarısı 02.30 sıralarında girdiği, yıkıma engel olmaya çalışan otel yöneticilerini darp ettiği ve yıkımı gerçekleştirdiği için de hakkında dava açılarak tutuklandığı belirtildi.

Ada halkının turistik tesisin gece yarısı yıkılmasına büyük tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdiği belirtildi.