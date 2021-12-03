Türk belediye işçisine ikinci madalya

Almanya'nın Essen belediyesinde çöpçü kadrosunda bulunan 56 yaşındaki Zonguldaklı Turgay Tahtabaş, bugün Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda, Alman Üstün Hizmet Nişanı alıyor.

Ali GÜLEN

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Essen Belediyesi'nde çöpçülük yaparken, özellikle Göçmen çocuklarının eğitimindeki, sorunları belirleyen ve NRW Eyaleti Uyum Bakanı'na, yazdığı bir mektup ile hayatı değişen Turgay Tahtabaş, dönemin bakanı Armin Laschet tarafından NRW Eyaleti, “Liyakat Madalyası” ile ödüllendirilmişti.

Halen çöpçü kadrosunda bulunan Turgay Tahtabaş'a bu kez de 3 Aralık 2021 günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından “Almanya Hizmet Madalyası” veriliyor. Bu madalya, topluma faydası olan ya da toplum projelerinde çalışanlara, yerel yönetimlerin önerileri üzerine veriliyor.

Bu madalyanın daha üstü olan “Hizmet Haçı” ise, bilim adamlarına ya da daha üst düzeyde hizmet sunmuş olanlara veriliyor. O madalyanın üzerinde de Hizmet Kuşağı bulunuyor.

Daha önce Laschet tarafından tanınan fırsatlarla “Geleceğin Eğitim Projeleri” adlı çalışmayı da hayata geçiren Turgay Odabaş'a, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından gönderilen davetteki metin de yayınlandı.

Davet mektubunda, “Tahtabaş, çok çeşitli hizmetleriyle yerel , bölgesel ve ulusal düzeyde kültürlerarası karşılaşmalar ve uyum çalışmaları için girişimlerde ve destek gruplarında yer almaktadır. Almanya’daki Türk toplumu için bir eğitim elçisi ve Essen’deki Zukunft Bildungswerk’in kurucusu ve genel müdürüdür. Kendisi, ailesi ve ekibi, göçmenlik geçmişi olan çocukların dil seviyelerini geliştirmeye yardımcı oluyor ve onların okuma ve heceleme becerilerini geliştiriyor. Turgay Tahtabaş bu yıl bir ‘Corona uzaktan eğitim yardım hattı’ kurdu, Tahtabaş'ın göç toplumundaki bu ‚’Olağanüstü başarılı‘ çalışmaları Bellevue Sarayı’ndaki Gönüllüler Günü’nde Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından onurlandırılacak” denildi.

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