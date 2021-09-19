Türk diplomatı “corona vakası olmayan Türkmenistan” resmen ölüme sürüklemiş

Uluslararası kamuoyuna, "Corona virüsü vakasının olmadığı ülke" olarak kendini tanıtan ve bu yönde propaganda yapan Türkmenistan'ın corona virüsü vakalarını ve ölümlerini gizlediği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medya kuruluşu BBC, corona virüsü vakasının görülmediği nadir ülkelerden biri olan Türkmenistan ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Kendisi de bir diş hekimi olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un sıklıkla ülkesinde corona virüsü olmadığını söylediğini hatırlatan BBC, buna karşılık ülkede corona virüsü vakalarının görüldüğünü fakat bunu kimsenin dile getirmek istemediğini iddia etti.

BBC, Berdimuhammedov’un corona virüsü vakalarını açıklamasının devlet rejimini zor durumda bırakabileceğini aktarırken, başka ülkelerden yayın yapan Türkmen medyası ise üçüncü corona virüsü dalgasının ülkede başladığını yazdı. BBC, “Ülkede herkes bu konuda konuşmaktan korkuyor. Bazı medya kaynakları salgının başladığı günden beri ülkede 60’dan fazla insanın corona virüsünden öldüğünü yazıyor” yorumunu yaptı.

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Fakat resmi olarak corona virüsü vakasının olmadığı ülkede geçen yıl bir Türk diplomatın yaşamını yitirmesinin, ülkenin gizlediği durumu az kalsın bütün dünyanın öğrenmesine yol açacağı belirtildi. 27 Haziran 2020’de Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kemal Uçkun, corona virüsüne yakalandı. Göğüs ağrısı, terleme, yüksek ateş gibi semptomlar gösteren Uçkun’a zatürre tanısı kondu.