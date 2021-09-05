“Türk” lakaplı devlet başkanı ülkeyi karıştırdı: 60 yaşın üzerindeki hakimleri görevden alıyor

Güney Amerika ülkesi El Salvador'un "Türk" lakaplı devlet başkanı Nayib Bukele aldığı kararlarla dünya gündemine oturdu. Öte yandan Yüksek Mahkeme Bukele'nin ikinci dönemde de aday olarak seçime girmesinin önünü açtı.

Sozcu.com.tr

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Ataları Osmanlı Devleti’nden Filistin’e göçen ve oradan da El Salvador’a yerleşen genç Devlet Başkanı Nayib Bukele son dönemde hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor.

Devlet olarak kripto parayı ve Bitcoin’i desteklediğini ve kullanmaya başlayacaklarını açıklayan Bukele, 60 yaşın üzerindeki hakimlerin görevine son verileceğini söyledi. Bukele, görevdeki hakimlerin yaklaşık üçte birine denk gelen 150 hakimin emekliye ayrılacağını duyurdu.

Bukele de müttefikleri de 60 yaşın üzerindeki hakimlerin yolsuzluk yapabileceğini söylerken, 60 yaşındakilerle 50 yaşındakiler arasında ne gibi farklar olabileceğine yönelik sorulara da yanıt veremediler.

Ülkede bu gelişme yaşanırken, El Salvador Yüksek Mahkemesi, Bukele’nin iki dönem üst üste görev yapmasına onay çıkardı. Böylelikle Bukele 2024’te tekrar devlet başkanlığı için aday olabilecek.

Bukele’nin muhalifleri, bu hamlenin arkasında 40 yaşındaki devlet başkanının yerini sağlamlaştırmanın olduğunu iddia etti. Fakat Bukele’nin hakimler için aldığı karar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Daha önce Bukele’yi destekleyen ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Bukele’nin son kararları ile ilgili çok derin endişe duyduklarını açıkladı.

2019 yılında kurduğu Yeni Fikirler isimli partiyle göreve gelen Bukele, seçimi büyük bir farkla kazanmıştı.

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etme misyonuyla göreve gelen Bukele, bu hafta Bitcoin’i resmi olarak kabul edecek ilk devlet başkanı olacak. Bukele, ülkeye 3 bitcoin yatırımı yapan herkese oturma izni sağlayacak.

Öte yandan El Salvadorlular da hükümetin dijital cüzdanını indirirse yaklaşık 30 dolar alabilecek. Fakat birçok El Salvadorlunun banka hesabı bile olmaması, Bukele’nin bu hamlesinin başarısız olacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.