Türk Lirası’ndaki değer kaybı İngilizlerin gözünü açtı: En ucuz tatil olacak

Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündeminde... İngiliz tabloid basını, "Şu an Türkiye tatili daha önce hiç olmamış kadar ucuz" başlıklarını atarak okurlarına, "500 pound şu an 8.110 TL" önerileri verdi.

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İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, Türk Lirası’ndaki dalgalanma ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı… İngiliz turistlerin gözde tatil beldesi Fethiye ile kelime oyunu yaparak, “Feti-yay” (yani Fethiye ile ‘yaşasın’ı birleştirdiler) başlığını attı.

Gazete, “Türkiye tatiliniz şu an daha önce hiç olmadığı kadar ucuz olacak. Tatilciler şu an Türkiye tatili rezervasyonu yapmalı çünkü bu yıllardır olmadığı kadar ucuz olacak. Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi ile ilgili açıklamalarından sonra rekor seviyelere düştü. Bu da İngilizlerin poundlarıyla daha çok TL alabileceği anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

The Sun, 1 poundun kaç TL alabileceğini de kıyasladı. Gazete, “Birkaç yıl önce 1 pounda 6.1 TL alınıyordu fakat şu an bu 16.28’e çıktı. Bu da Akdeniz’deki en ucuz tatil oldu. 500 pound verirseniz 8.110 TL alacaksınız demek oluyor bu. Bu durum uçakların ya da otellerin ucuzladığı anlamına gelmiyor ama tatilinizi daha ucuza yapacaksınız demek oluyor. Daha ucuza yemek, içecek alabilecek ve aktiviteleri yapabileceksiniz” ifadesine yer verdi.

Gazete, İngiliz turistlere tavsiyelerde de bulundu… The Sun editörleri, İngilizlerin Türk Lirası’nı Türkiye’de almalarının daha mantıklı olduğunu yazarken, “En çok parayı almak için Türkiye’de paranızı çevirin. Fakat tek seferde çok para almayın zira dönüşte o paraları tekrar pounda çevirmekle uğraşmayın” yorumunu yaptı.

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