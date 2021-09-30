Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlenecek

Türkiye, AB tarafından finanse edilen iki yıllık bir proje kapsamında İran ile doğu sınırındaki 83 bin kara mayınının temizlenmeye başladığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin BM Kalkınma Programı (UNDP) sözcüsü Faik Uyanık, AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB tarafından finanse edilen iki yıllık bir proje kapsamında İran ile doğu sınırındaki 83 bin kara mayınının temizlemeye başlandığını söyledi.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) ile ortaklaşa yürütülen 18,6 milyon euro’luk proje, sınır bölgesini siviller ve yönetim personeli için güvenli hale getirecek.

AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR

AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, projenin AB tarafından finanse edildiğini belirtti. Meyer-Landrut, “Yarın Iğdır’da bizim finanse ettiğimiz mayın temizleme projesinin etkinliğine katılacağız. Proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor. Proje kapsamında, son derece tehlikeli olan ve Türkiye’nin de 2004 yılında imzaladığı Ottowa Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olan anti personel kara mayınları temizleniyor” dedi.

UNDP temsilcisi Louisa Vinton da yaptığı açıklamada, “Kara mayınları, sınırları kontrol etmek için en insanlık dışı araç olarak evrensel kınama kazandı.” ifadelerinde bulundu. Vinton, “UNDP’nin Türkiye’nin Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen en büyük mayın temizleme projesini yönetmesinden gurur duyuyoruz. Bu durum, Türkiye’nin AB standartlarına uygun insani sınır yönetimine olan güçlü bağlılığının kanıtıdır” dedi.

İlginizi Çekebilir ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında