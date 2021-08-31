Türkiye karşıtı ABD’li senatör’den tepki çeken açıklamalar

1915 olayları ile ilgili Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD'li senatör Bob Menendez yine tepki çeken bir adım attı. Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına burada da devam etti.

Sozcu.com.tr

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Birçok farklı konuda Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen ABD’li senatör Bob Menendez yine akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

Kongre’de Dış İlişkiler Komitesi’nin başkanı olarak görev alan Menendez, Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti ve Türkiye karşıtı ifadeler kullandı. Menendez, Rum lider Nikos Anastasiades ile bir araya geldi. Anastasiades tarafından onur madalyası verilen Menendez, “Benim bu ilişkiye, Kıbrıs’a bağlılığım çok derin ve ABD’de senatör olarak görev aldığım sürece de devam edecek” dedi.

Türkiye karşıtı olduğunu her mecrada ve fırsatta dile getiren Menendez, “Amacım son Türk askerinin de adadan ayrıldığını görmek” dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ABD’nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının da mimarlarından olan Menendez, Rumların ve Kıbrıs’taki Türklerin bir araya gelerek müzakere etmeleri durumunda bir çözüme ulaşılabileceğini de dile getirdi.