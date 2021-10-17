“Türkiye Paris Anlaşması’nı maddi kazanç olarak görüyor”

İtalya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Inside Over'da bugün yayımlanan bir makale, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını sayfasına taşıdı. Gazete, Türkiye'nin anlaşmayı 3,1 milyar euro gelir sağlayabilmek için imzaladığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, geçtiğimiz hafta aldığı karar ile Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan son G20 ülkesi oldu. İtalya’nın ünlü gazetelerinden Inside Over’ın deneyimli editörü Sergio Rastelli, kaleme aldığı yazısında Türkiye’nin bu kararını değerlendirdi. Rastelli, Ankara hükümetinin anlaşmayı bir ‘gelir kaynağı’ olarak gördüğünü öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta Reuters Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşabilmesi için 3.1 milyar euro kredi alabileceğini yazmıştı. Bu habere atıfta bulunan Rastelli, Türkiye’nin Paris anlaşmasını bir iklim anlaşması olarak görmediğini bunu bir finansal fırsat olarak değerlendirdiğini öne sürdü. Rastelli yazısında Türkiye’yi klim değişikliği ile mücadeleyi önemsememekle ve bunu bir gelir kaynağı olarak görmekle suçladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE DİYE HES’E YATIRIM

Yazıda, 2011 yılında iklim fonlarının yüzde 90’nının HES’lere harcandığı vurgulanırken, bu durum eleştirildi. Türkiye’nin bu fonları iklim değişikliği ile mücadeleye harcaması gerektiği savunuldu.

Rastelli, HES projeleri için Türkiye’deki Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) 1,2 milyar Euro katkıda bulunduğunu aktarırken, Türkiye’ye 3 milyar doların üzerinde hibe verildiği ifade edildi. Ancak buna rağmen Türkiye’nin 2004 yılına göre emisyon salınımında yüzde 60 oranında artış gösterdiği vurgulanırken, şu an Türkiye’ye hibe edilmesi planlanan 3 milyar euro’nun doğru bir karar olmadığı savunuldu.

6 EKİM’DE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Türkiye'nin beklenmedik karar değişikliğini geçen ay duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ülkelerin iklim değişikliği konusunda “tarihi bir sorumluluğu” olduğunu ve büyük çaba göstermeleri gerektiğini ifade etmişti. TBMM bunun ardından 6 Ekim'de oy birliği ile Paris Anlaşması'nı onayladı.

Geçtiğimiz hafta, ismi açıklanmayan üç kaynak, Reuters'a, Dünya Bankası, Almanya ve Fransa, Türkiye’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması şartlarını yerine getirmesi için 3.1 milyar euro katkı sağlayacaklarını açıklamıştı.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesi seviyelerin 2 derece üzeri ile sınırlamayı, sıcaklık artışının mümkünse 1.5 derecede kalmasını hedefliyor.

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