Türkiye yanıyor, Avrupa izliyor: Erdoğan’ın atadığı başkan düğündeydi

Avrupa medyası Türkiye’deki yangınlara geniş yer ayırdı. Medya kuruluşları, "Eldeki uçaklara bakım yapmadılar. Yakıt bile yüklenmedi. Yangınlar başlarken, THK başkanı düğündeydi. Türkiye, bir kaç yıl önceye kadar komşulara yangın uçağı gönderiyordu. Erdoğan‘ın 13 modern uçağı var ama ülkeye yetecek sayıda yangın söndürme uçak filosu yok. Yangın olan yerlerdeki halk, az yardım geldiğini görünce dehşete kapıldı" ifadelerine yer verdi.

ALI GÜLEN

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Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Sadece gurbetçiler değil, bütün Avrupa bu yangını büyük kaygı ve üzüntüyle izliyor. Avrupa basınında konuya her gün geniş yer veriliyor. Özellikle, daha bir kaç yıl öncesine kadar, komşu ülkelere yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'nin, bu alanda nasıl olup da yetersiz kaldığı sorgulanıyor.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: Alman Süddeutsche Zeitung Gazetesi, “Türkiye'nin, harekete geçmeye hazır yeterli sayıda yangın söndürme uçağı ve bunu yapacak yeterli personeli olmaması öfke uyandırıyor. Yetersiz kriz yönetimi ve bir afet durumundaki hazırlıksızlık tepki çekiyor. Eldeki uçaklara şu ana kadar yakıt ikmali bile yapılamadı. Felaketin başlangıcında cumhurbaşkanı tarafından atanan Cenap Aşçı'ya uzun süre ulaşılamadı. Bir aile düğünündeydi ve telefona cevap vermedi. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan'dan söndürme uçakları kullanılıyor. Sosyal medyada Türkiye Cumhurbaşkanı’nın emrinde 13 modern uçağın olduğu, ancak ülkeye yetecek büyüklükte söndürme uçak filosunun bulunmadığı acı bir şekilde dile getiriliyor. Birkaç yıl önce Türkiye Yunanistan, İsrail ve Gürcistan gibi diğer ülkelere yangın söndürme uçakları sağlayabiliyordu” diye yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimine yönelik eleştirilere küçümseyici cevaplar verdiğini ama Türk yangın söndürme uçaklarına da yıllardır bakım hizmeti verilmediğinin de dikkatleri çektiğini vurguladı. Türkiye'nin, mevcut uçaklara bakım yapmak yerine Rusya'dan uçak kiralamaya güvenmenin cezasını çektiği yorumu yapıldı.

TAZ: Almanya'nın başkentinde yayınlanan etkili siyasi gazete TAZ, “Bu kadar az yangın söndürme uçağının olmasının insanları dehşete düşürdüğünü” yazdı. TAZ, Türkiye'nin tatil yörelerinin yandığını, köyler arasında 10 metrelik yangın duvarlarının oluştuğunu belirterek, “Bölge sakinleri, çok az yardım gelmesi nedeniyle dehşet içinde. Muğla belediye başkanı, son yıllarda bütün söndürme uçakları filosunu çürüttüğü için hükümeti eleştirdi. Hükümet, Rusya’dan iki yangın söndürme uçağı kiraladı, bunlar sadece Antalya’da kullanıldı. Marmaris ve Bodrum’a birkaç helikopter kaldı. Çevre Bakanı Murat Kurum, hükümetin hata yaptığını kabul etti. Fahrettin Altun, dikkatleri hükümetin başarısızlığından başka yöne çekmek için yangınların ‘teröristler' tarafından başlatıldığına dair kanıtlar olduğunu iddia etti. Etkilenen illerin valileri Cuma günü ormana girmeyi yasakladı” diye yazdı.

STERN: Alman dergisi, Antalya'nın yandığını ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın turistlere uyarılar yaptığını yazdı. Dergi, “Afetlere karşı mücadele edenler, teknik ekipmandan, uçaklardan yoksun. Erdoğan'a göre, etkilenen bölgelerde 5-6 uçak ve 45 helikopter bulunuyor. Ancak teknik ekipman yetersizliği eleştiriliyor. Çevre Bakanı Murat Kurum da bunu kabul etti” diye yazdı.

BÜTÜN MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de, Türkiye'deki yangınlara geniş yer verdi. Aşırı sıcakların yangınları tetiklediğini ancak teknik yetersizlikler bulunduğunu, hükümetin başka suçlular aradığını belirten gazete, benzer şekilde İtalya ve Yunanistan'ın da yangınlarla boğuştuğunu yazdı. FAZ, bölgeye hakim olan kuru bir sıcağın yangının en büyük tetikleyicisi olduğunu vurguladı.

İsviçre'nin çok satan gazetesi Blick de, Türkiye'deki yangınları manşetine taşıdı. Gazete, “Gökten kül ve kurum yağıyor“ başlığını kullandı. Bunun dışında yangın bütün ajanslarla, sosyal medya mecralarında, Avrupa'nın tüm yayın organlarında geniş yer buluyor.