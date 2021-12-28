Türkiye’de casusluktan gözaltına alınan İsrailli çift, reklamda oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen Oknin çiftinin gözaltına alınması, Türkiye-İsrail hattında kısa süreli gerilime yol açmıştı. Serbest kalan çift, televizyon için çekilecek reklamda ünlü aktör Lior Raz'la başrolü paylaşacak.
Türkiye'de kasımda casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çift, ülkelerinde bir televizyon reklamında rol alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan Natali-Mody Oknin çifti, İsrail hükümetinin araya girmesiyle serbest bırakılmıştı. Olayın ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Erdoğan'a teşekkür etmişti.
ÇİFTİ HAPİSTEN KURTARMAYA ÇALIŞACAK
İsrail'in öde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un haberine göre Oknin çifti, bir sigorta şirketinin reklamında ünlü aktör Lior Raz ile beraber yer alacak.
“Fauda” ve “Hit and Run” gibi Netflix dizilerindeki ajan rolleriyle tanınan Lior Raz, reklam filminde Oknin çiftini hapishaneden kurtarmaya çalışacak.
İsrail’in Modi'in kentinde yaşayan çift, bir otobüs firmasında şoför olarak çalışıyor.