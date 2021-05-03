Türkiye’de üretilecek Rus aşısının koruma oranı belli oldu

Aşının faz III deneylerinde yüzde 91.6 oranında koruduğu belirlenmişti. Ancak gerçek hayatta, bu oran daha yüksek çıktı. Şu ana kadar aşılanmış yaklaşık dört milyon Rus'un bilgileri toparlandı. Her iki dozu da almış kişilerde, enfeksiyon oranı sadece yüzde 0,027 çıktı.

Bu oran nüfusun geri kalanında yüzde 1.1'i buldu.

YÜZYILLARDIR UYGULANAN SİSTEM

Aşıyı geliştiren Rus Bilim ve Yatırım Fonu (RDIF), bu koruma oranının diğer aşılardan yüksek ve en yükseği ile de aynı olduğunu açıkladı.

AstraZeneca gibi, vektör aşı olan Sputnik V, yüzyıllardır uygulanan sistemle geliştirildiği için, mRNA aşılarına olan şüpheleri taşımıyor.

Almanya ise Rusya'dan 30 milyon doz Sputnik V almak için anlaşma Rusya ile temaslarını sürdürüyor.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michal Kretschmer geçen hafta sonu Rusya'ya gitti ve haziran, temmuz ve ağustos aylarında 10'ar milyonluk teslimat için anlaşma istedi. Henüz nihai anlaşma sağlanamadığı için aşının Almanya'ya kaç Euro'dan satılacağı bilinmiyor.

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