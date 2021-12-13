Türkiye’ye de sıçramıştı! Omicron mutasyonuyla ilgili korkutan haber

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı kısa sürece tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de 6 kişide görülen mutasyonlar ilgili korkutan haber geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede bir kişinin Covid-19 Omicron mutasyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Omicron'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'de hızla yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonu İngiltere'de can kaybına neden oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'de Omicron mutasyonlu tespit edilen 10 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johson ise bugün Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Johson, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Omicron mustayonu enfekte olan bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AŞI İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Öte yandan, İngiliz sağlıkçılar Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından binlerce kişinin aşı merkezlerinden randevu aldığını ve aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

TÜRİKİYE’DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Güney Afrika’da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye’ye de sıçramıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul’da 1, İzmir’de 5 vaka var” ifadelerini kullanmıştı.

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