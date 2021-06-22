Türkiye’ye Sezgin Baran Korkmaz şoku

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya dosyasından ilginç ayrıntılar çıktı. Viyana Mahkemesi'ne Türkiye'nin iade talebi gelmediğin belirtilirken, mahkeme “Biz ABD'nin yakalama ve iadeye ilişkin talebini görüştük. Aramızda değişim anlaşması var. Değerlendiriyoruz“ açıklaması yaptı.

5 TEMMUZ'A KADAR TUTULACAK

Hakkındaki gözaltı kararı “iade talebine ilişkin süreç neticelenene“ ve ilk etapta 5 Temmuz'a kadar uzatılan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ya ABD'ye gönderileceği ya da hakkında halihazırda dava olmadığı için serbest bırakılacağı sanılıyor.

Viyana Mahkemesi Ceza Hakimliği, Korkmaz'ın “yakalanması ve iade talebinin ABD'den geldiğini, Türkiye'nin bir talebinin mahkemeye ulaşmadığını“ açıklarken, Türkiye'nin iadeye ilişkin başvurusunun, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri aracılığıyla, Avusturya Dışişleri'ne ulaştığı belirtilmişti.

İADE İÇİN BİR DAVA BİLE YOK

Ancak, iade için ortada kesinleşmiş mahkeme kararı ya da uluslar arası bir tutuklama emri (Kırmızı bülten) gerekiyor. Her ikisi de olmadan, iade talebinin anlamı bulunmuyor. Ankara ve Viyana Büyükelçiliği'nin, alelacele iade talebiyle “bir umut biz alırız“ diye başvurduğu sanılıyor.

Türkiye'nin bu eksik talebi mahkemeye ulaşmadığı için, Pazartesi günkü duruşmada, sadece ABD'nin “uluslararası yakalama ve iade“ talebi görüşüldü. Bu konuda henüz bir karar verilmezken, önlem gözaltısının 5 Temmuz'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

ABD İLE AYNI GÜN ANLAŞMA

ABD'nin talebinin yasal temeli ve gerekçesi bulunuyor. ABD ile Avusturya arasındaki “Ceza davaları ve ekonomik suçlarla ilgili karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması“ 21 Haziran 2021'de güncellendi. Bu anlaşmanın yayınlandığı gün Sezgin Baran Korkmaz, Avusturyalı hakimin karşısındaydı. ABD'nin iade için mümkün olan altyapıyı hazırlamış olduğu görüldü.

Mahkemenin, bir dahaki duruşmanın Wels Kasabası'nda yapılmasına ilişkin kararının kesin olmadığı, bunu Viyana Başsavcılığı'nın talep ettiği ortaya çıktı.

Viyana Başsavcılığı, yetkisizlik nedeniyle dosyayı Wels Savcılığı'na nakletmek istedi. Ancak mahkeme buna ilişkin kararını açıklamadı. Böyle olunca, Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'daki gözaltı süresi işliyor. Korkmaz'ın şu an için Wels'e gönderilmediği de öğrenildi.

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