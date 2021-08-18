Uçağın tekerleğinden düşerek feci şekilde can vermişlerdi: Kardeş çıktılar

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından halk, Kabil Havalimanı'na yığılmış, kalkan uluslararası uçaklara kaçak olarak binmeye çalışırken feci şekilde can veren Afganların görüntüleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. O kişilerin kardeş oldukları ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından binlerce kişi Kabil Havalimanı’na hareket etmiş, ortaya çıkan görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalıştığı görüntüler, insanlık dramının yeni görüntüleri olarak servis edilirken, uçağın iniş takımlarına tutunduktan sonra, uçağın havalanmasıyla metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden iki Afgan’ın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı.

ANNELERİNE BAKMAK İÇİN PAZARDA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Afgan medyasında yer alan habere göre, herkesin hafızalarına kazınan korkunç görüntülerdeki iki kişinin kardeş olduğu, annelerine bakmak için pazarda meyve ve sebze sattığı ortaya çıktı.

Habere göre, ölüme birlikte giden gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri resmi olarak açıklanmasa da birinin 16 diğerinin ise 17 yaşında olduğu bildirildi.

UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Bir Twitter kullanıcısı da kardeşleri tanıdığını belirten mesajında; “Şu anda gözyaşları içerisindeyim. Onlar halamın komşularıydı. Annelerine bakmak için meyve, sebze satarlardı. Şimdi o kadın yalnız kaldı. Taliban şiddeti yüzünden… Şimdi ona kim bakacak” diye yazdı.

Pazartesi meydana gelen korkunç olayda, iki Afgan genç uçağın iniş takımlarına, bir diğeri ise kanadına tutunarak kaçmaya çalışmış, ancak uçağın havalanmasıyla feci şekilde can vermişlerdi.

Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu söyleyerek Katar Havalimanı’na zorunlu iniş yapmıştı.

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