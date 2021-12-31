Uçakta pozitif çıktı, kendini tuvalette karantinaya aldı!

ABD'den İzlanda'ya gitmek üzere yola çıkan öğretmen Marisa Fotieo, uçakta uyguladığı hızlı test pozitif çıkması sonucu kendisini uçak tuvaletinde karantinaya aldı...

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ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e yola çıkan ilkokul öğretmeni Marisa Fotieo, uçak yolculuğunda yaşadıklarıyla uluslararası basında manşet oldu.

Foiteo, uçağa binmeden önce corona virüsü testi vermiş, sonuç ise negatif gelmişti. Ancak genç öğretmen uçağa bindikten sonra boğazının ağrıdığını fark etti. Durumundan şüphe eden kadın kendisini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca tecrit altına aldı.

SONUCU HIZLI TESTLE ÖĞRENDİ

Fotieo, NBC’nin Today programına yaptığı açıklamada, “Uçuşta 150 kişi var ve benim en büyük korkum bunu onlara bulaştırmaktı” dedi.

Marisa Fotieo, Chicago, Illinois’den İzlanda’nın Reykjavik kentine yaptığı yolculuk sırasında boğazı ağrımaya başladıktan sonra hızlı testlerden uyguladı.

Genç öğretmen, hızlı test kitinden pozitif sonuç almasının ardından altı saatlik yolculuğun beş saatini uçağın küçük tuvaletinde geçirdi.

4 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Fotieo yaşadığı deneyimi TikTok’tan paylaşırken, kısa sürede 4 milyondan fazla görüntülenme sayısına ulaştı ve videosu kısa sürede viral hale geldi.

Fotieo, uçağın İzlanda’ya varmasının ardından uçaktan indirildi ve 10 günlük zorunlu karantina altına alındı. Genç kadın, tuvalette olduğu süre hosteslerin kendisine yemek ve içecek getirdiğini söylerken, deneyiminin ‘çok da kötü olmadığını’ aktardı.

TikTok’ta paylaşılan görüntüler, Fotieo’nun uçuş görevlisinden atıştırmalıklar, kart ve çiçeklerle dolu bir teslimat aldığını gösteriyor.

ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.

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