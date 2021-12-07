Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı: İddialar yalanlandı

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından olan ve aynı zamanda şirketi yöneten Uğur Şahin'in sosyal medyada yayınlanan bir videosu uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Aşı karşıtlarının yaydığı videonun gerçeği ise ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü aşısını geliştiren BioNTech’i Almanya’da eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran Uğur Şahin’in bir videosu sosyal medyada sıklıkla yayılmaya başladı…

Özellikle Avrupa’nın bazı ülkelerindeki ve ABD’deki aşı karşıtları tarafından paylaşılan videoda Şahin, corona virüsü aşısı olmadığını söylüyor. Aşı karşıtlarının Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlarda yayınladığı videoda Şahin kendisine yöneltilen soruya, “Ben aşı olmadım çünkü aşı olma iznim yok” diyor.

Fakat aşı karşıtlarının paylaştığı video aslında corona virüsü salgınının başında henüz Covid-19 aşısına onay çıkmadığı bir dönemde çekildi. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’de yayınlanan İngilizce röportaj sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

“BİRKAÇ HAFTA ÖNCE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI OLDU”

Videoyu paylaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, “Dr. Uğur Şahin aşı ile ilgili soruya kaçamak yanıt veriyor ve yasaların aşı olmasına izin vermediğini söylüyor. Karar sizin” ve “BioNTech/Pfizer aşısının yaratıcısı güvenlik sebepleriyle corona virüsü aşısı olmuyor” yorumunu yaptı.

Fakat başta Reuters olmak üzere birçok medya kuruluşu bu videonun eski olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini aktardı. Corona virüsü aşısını destekleyen ve insanların aşı olması gerektiğini her fırsatta dile getiren Şahin, daha önce yaptığı açıklamalarda corona virüsü aşısı olduğunu söylemişti.

Arşive bakıldığında Şahin’in bu röportajı henüz Almanya’da aşılama sürecinin başlamadan verdiği görülüyor. Şahin bu röportajı 22 Aralık 2020’de Deutsche Welle’ye vermişti. Şahin videoda güvenlik sebebiyle aşı olmadığına dair bir ifade de kullanmadı.

BioNTech sözcüsü, Reuters’a bir e-posta ile yanıt verdi. Yetkili, “Uğur Şahin ilk iki doz aşısını 2021’in başında oldu ve üçüncü doz aşıyı da birkaç hafta önce oldu” dedi.

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