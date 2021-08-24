‘Ukrayna uçağı kaçırıldı’ iddialarına yanıt geldi

Ukrayna'dan Kabil'e giden Ukrayna uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddialarına yanıt geldi. Rus medyası tarafından duyurulan ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan alıntı yapılan haberle ilgili taraflar açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rus haber ajansı TASS, Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığını iddia etti.

Habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

İran Sivil Havacılık Otoritesi ise, uçağın Meşhed’de yakıt ikmali yaptığını ve ardından Kiev’e uçtuğunu söyleyerek haberi yalanladı.

YALANLAMA GELDİ

İddialarla ilgili olarak bir yalanlama haberi de Ukrayna’dan geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko “Kabil’de veya başka bir yerde ele geçirilen Ukrayna uçağı yok. Bazı medya organlarında dolaşan bilgiler doğru değil” dedi.

Rus Haber Ajansı TASS, Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığını öne sürmüştü.

TASS’ın haberinde Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’a giden Ukrayna uçağının, İran’a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ifade edilmişti.

Ukrayna, 16 Ağustos’ta Afganistan’dan 8’i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan’dan 31’i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirmişti.

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