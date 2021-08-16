Ülkeler corona virüsü aşılarını karıştırmaya başladı

Aralarında Türkiye, ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'nın da olduğu çok sayıda ülkede bireylere farklı şirketlerin geliştirdiği corona virüsü aşıları uygulanmaya başlandı.

SOZCU.COM.TR

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Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşılar belirli bir koruma sağladı. Fakat salgının başında “sadece Biontech”, “sadece Johnson&Johnson” ya da “sadece Sinovac” aşısı yapan birçok ülke farklı şirketlerin geliştirdiği aşıları uygulamaya başladı.

İkinci, üçüncü ya da dördüncü dozu farklı bir şirketin geliştirdiği aşıyı öneren ülkelerin sayısı hızla artıyor. Birçok devlet aşı temininde yaşanan sorunlar ya da aşıların yan etkileri dolayısıyla bu yolu tercih ederken Dünya Sağlık Örgütü 12 Temmuz’da bu yöntemin tehlikeli olabileceğini duyurmuştu. Avrupa İlaç Dairesi de 14 Temmuz’da bu yönde bir değişikliği önermediğini açıklamıştı.

Fakat aralarında Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık, Türkiye ve ABD’nin de olduğu birçok ülke farklı şirketlerin geliştirdiği corona virüsü aşılarını olmaya başladı.

KAMBOÇYA

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada iki doz Sinopharm ya da Sinovac aşısı olanlara AstraZeneca aşısı yapılacağını açıkladı. Öte yandan iki doz AstraZeneca aşısı olan Kamboçyalılara da bir doz Sinovac aşısı yapılacak.

DANİMARKA

Danimarka’da yetkililer yaptıkları açıklamada farklı aşıları karıştırmaya yeşil ışık yaktı… 2 Ağustos’ta yapılan açıklamada AstraZeneca aşısı olup ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşıları olanlara karşı iyi bir koruma sağlandığı belirtildi.

ALMANYA

Almanya’da da daha önce hangi doz aşı olunduğuna bakılmaksızın, bağışıklık sistemi zayıf olanlara Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü dozu verilecek.

ENDONEZYA

Sinovac’ın aşısını olup Covid-19 testi pozitif çıkan çok sayıda sağlık çalışanı yüzünden zor günler geçiren Endonezya’da da üçüncü doz aşı yapılması gündemde.

RUSYA

Rusya varlık fonu, Sputnik V aşısının ilk dozu ile AstraZeneca aşısının karıştırılmasının herhangi bir yan etki yaratmadığı belirtildi. Fakat bu sonucun klinik testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE

Türkiye’de de Sinovac olan bireylere Pfizer/BioNTech aşısı yapılmasına onay çıktı.

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, ülkede farklı bir yöntem izleneceğini duyurdu. Haberde, İngiliz yetkililerin grip ve Covid-19 aşılarını birleştirmeyi planladığı kaydedildi.

ABD

ABD’de yetkililer üçüncü dozu Pfizer/BioNTech ya da Moderna olacak şekilde sundu. Yetkililer özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bunun uygulanacağını açıkladı.

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