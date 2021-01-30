Ülkeyi ayağa kaldıran karar: 11 Eylül teröristine Covid-19 aşısı

ABD, Küba’daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampında tutuklu mahkumlara corona virüsü (Covid-19) aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Pentagon Sözcü Michael Howard tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo Kampındaki 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed’in aralarında bulunduğu 40 mahkumun Covid-19 aşısı olacağını ifade ederek, “Gönüllülük esasına göre ve Departmanın öncelikli dağıtım planına uygun olarak aşı uygulanacaktır” denildi.

Howard, Küba’daki ABD askeri hapishanesinde 40 tutuklunun bulunduğunu ifade etti.

ABD’DE TEPKİ BÜYÜK

ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 443 bin 832 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 342 bin 817 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 71 bin 748 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 827 bin 237 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Dünya çapında corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka ve ölüm sayısının bu kadar artmasına rağmen sıradan vatandaşlar yerine 11 Eylül saldırılarının arkasındaki isim olan Halid Şeyh Muhammed’e aşı vurulacak olması büyük tepki çekit.