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Ünlü boksör Manny Pacquiao devlet başkanlığına aday oldu

2022 yılında sandığa gidecek Filipinler'de adaylar belli olmaya başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:09 - 19 Eylül 2021 Güncellenme:
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Ünlü boksör Manny Pacquiao devlet başkanlığına aday oldu

Cinsiyetçi ve şiddet yanlısı açıklamalarıyla sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine gelen ve tepki çeken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gelecek yılki seçime hazırlanırken karşısına sürpriz bir aday çıktı.

Filipinler’de iktidar olan Duterte’nin partisi PDP-Laban’dan bir grup ünlü boksör Manny Pacquiao’yu partinin devlet başkanı adayı olarak gösterdi.

2016 yılından beri senatör olarak görev alan Pacquiao’nun adaylığı şaşkınlık yarattı.

Açıklamayı Senatör Aquilino Pimentel III yaparken, partinin devlet başkanlığı adaylarından birinin de Pacquiao olduğunu söyledi.

Aynı parti içinde Duterte’nin karşısına Pacquiao’nun yanı sıra Christopher Go da aday olarak çıkacağını açıkladı.

Pacquiao, 2020 yılının Aralık ayında PDF-Laban’ın parti lideri olduktan sonra Devlet Başkanı Duterte’nin hamlelerini eleştirmeye başlamıştı. Pacquiao, Duterte hükümetinin Covid-19’a karşı yeterli davranmadığını açıklamış ve Güney Çin Denizi’ndeki adımlarını eleştirmişti. Hükümetin bazı kurumlarında yolsuzluk yapıldığını söyleyen eski boksör böylelikle parti içinde çatlak yaratmıştı.

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