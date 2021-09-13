Ünlü şarkıcı çocuk yaşta istismara uğradığını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Alanis Morissette, yıllar sonra konu olduğu belgesel filminde 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıkladı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Alanis Morissette bu hafta vizyona girecek yeni bir belgesel filminde küçük yaşta cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Washington Post gazetesi filmde Morissette’nin yaşadığı o yılları sayfasına taşıdı. ‘Jagged’ isimli vizyona henüz girmeyen belgeselde, Morissette’nin 15 yaşında birden çok kişi tarafından ilişkiye zorlandığı ifadeleri yer alıyor.

’15 YAŞINDAYKEN FARK EDEMEDİM’

Şu an 47 yaşında olan pop yıldızı, ‘Bu mağduriyeti kabul etmem bile terapilerin yardımıyla yıllarımı aldı’ dedi. Morissette, “Yaşadıklarımla ilgili düşündüğümde kendime bile hep ‘rızam olduğunu’ söylerdim. Sonra düşündüm ve ‘Hey 15 yaşındaydın, 15’te rıza göstermek diye bir şey yok’ dedim. Şu an düşündüğümde onlar pedofili ve yaşadığım aslında tecavüzdü.” sözleriyle yaşadığı korkunç olayı anlattı.

‘SEKTÖRDE DE TACİZE UĞRADIM’

Morissette, filmde tacizcilerden hiçbirinin ismini vermezken, sektörde de yıllar içerisinde yaşadığı taciz olaylarını görmezden geldiğini söyledi. Ünlü yıldız, ‘Bu olayı bugüne kadar birkaç kişiye söyledim. Ancak kulaklarını tıkadılar veya oradan uzaklaştılar’ sözleriyle insanların verdiği tepkiyi de dile getirdi.

Washington Post gazetesi Morissette’in filmde iddia ettiği saldırıların, 1980’lerin sonlarında, Geffen Records için demolar kaydederken gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.

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