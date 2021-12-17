Ürküten Omicron uyarısı: En büyük küresel tehdit

Covid-19’un hızla yayılan yeni Omicron varyantı dünyayı alarma geçirirken, vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor.

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Dünyada Türkiye dahil 80'e yakın ülkede görülen Covid-19'un Omicron varyantı birçok ülkede vaka sayılarının rekor kırmasına yol açarken, G7 ülkelerinden ürkütücü bir açıklama geldi.

İngiltere'de G7 ülkelerinin sağlık bakanlarını buluşturan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Omicron varyantı en büyük küresel tehdit” dendi.

Omicron'un ilk tespit edildiği ülkelerden İngiltere, dün 88 bini aşan vaka sayısıyla rekor kırdı. Ülkede görülen Omicron vakalarının sayısı 49 bini aşarken, hükümetin en üst düzey tıp danışmanı Prof. Chris Whitty varyantın “inanılmaz derecede hızlı yayıldığını” söyledi.

‘ACİL DURUM PLANI HAZIRLANIYOR’

İngiltere'de hastanelerin, yoğun bakım servislerinde tıkanma yaşanmaması için acil durum planı hazırladığı kaydedildi.

Ülkenin Başbakanı Boris Johnson ise, çağrılara rağmen ulusal çapta kapanmaya gidilmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden , dün yaptığı açıklamada Omicron varyantının ABD'de hızla yayılacağı ve aşı olmayanlar arasında ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu. Biden, “Önümüzde ağır hastalık ve ölümlerin yaşanacağı bir kış var” dedi.

Omicron'un çıkış yerlerinden biri olduğu düşünülen Güney Afrika'nın Sağlık Bakanı Joe Phaahla, aşıların ve halihazırda vaka sayılarının yüksek olmasının, Covid-19'un daha düşük düzeyde seyretmesini sağladığını belirtti.

JAPONYA’DA DA UYARI YAYINLANDI

Güney Afrika'daki Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü uzmanı Michelle Groome da, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin ufak bir artış gösterdiğini ancak rakamların ikinci ve üçüncü dalgada görülenin çok altında olduğunu ifade etti.

Japonya Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yapan uzman kurulu, Omicron'un Delta varyantından yaklaşık dört kat daha bulaşıcı olduğu konusunda hükümeti uyararak, kitlesel enfeksiyonlara hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Birçok ülke, yayılma hızı yüksek Omicron varyantı nedeniyle özellikle Noel tatili arifesinde Covid önlemlerini artırıyor.

Son olarak Yunanistan, ülkeye girişlerde PCR veya hızlı antijen testi zorunluluğu getirdi.

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