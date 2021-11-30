Üst düzey isim itiraf etti: İran atom bombası geliştiriyor

İran'ın eski üst düzey isimlerinden Fereydoun Abbasi-Davani, ülkesinin nükleer programıyla ilgili önemi itiraflarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı ve eski bir nükleer şef olan Fereydoun Abbasi-Davani, ülkesinin nükleer programıyla ilgili önemi itiraflarda bulundu. Davani, ülkesindeki resmi makamların yıllarca inkar etmesine rağmen atom bombası geliştirmeye yönelik bir programın devrede olduğunu ifade etti.

Davani, İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlara yönelik olduğunu ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer silahların geliştirilmesine ve kullanılmasına karşı bir fetva yayınladığını hatırlattı. Ancak yine de İranlı yetkili, böylelikle nükleer programın geliştirildiğini ve sistemlerin varlığını kabul etmiş oldu.

İSRAİL İTİRAFI

Fereydoun Abbasi-Davani ile yapılan röportaj, aynı zamanda savunma bakan yardımcısı olan üst düzey İranlı bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’in İsrailli Mossad tarafından geçen yıl öldürülmesinin yıldönümünde gerçekleşti.

Fahrizadeh, İsrail tarafından nükleer silah programının beyni olmakla suçlanıyordu. İsrail, Fahrizadeh’in bir dizi bilimsel araştırma faaliyetini ve uranyum zenginleştirme tesisini denetlediğini, ancak ayrı bir füze programı ile birlikte nükleer silahlar için gerekli altyapıyı oluşturduğunu savunuyordu.

İngiliz The Times gazetesi, Abbasi-Davani’nin, Fahrizadeh’in İran nükleer “sistemi” içindeki önemine ilişkin bu tanımını kabul etmeye çok yaklaştığını da aktardı.

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