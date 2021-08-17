Üst düzey Türk yetkiliden Afganistan açıklaması: MİT de devrede

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili Taliban ile Ankara arasında gerçekleşen görüşmelerin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından Türkiye’den kritik bir açıklama geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Taliban ile Ankara arasındaki görüşmelerin detaylarını paylaştı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Taliban’ın Afganistan’da ilerlemeden önce Ankara ile Taliban’ın görüşmeye başladığını söyleyerek, “Eğer Taliban isterse Türkiye, havalimanında bulunmaya devam edebilir. Şu an Taliban’ın havalimanını yürütmeye yetecek kadar personeli olup olmadığını bilmiyoruz. Bizden teknik destek isteyebilirler. Bu çerçevede havalimanındaki varlığımızı devam ettirebiliriz” dedi.

Reuters haber ajansı daha önce Taliban’ın Türkiye’ye uyarıda bulunduğunu hatırlatırken ismini açıklamayan yetkili, “Bizden Afganistan’dan gitmemizi istemediler” dedi.

Türk yetkili, “Taliban’ın askeri yetkilileriyle Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an Taliban’ın siyasi kanadıyla Katar’da temas halindeyiz” ifadesini kullandı. Bu görüşmelerde MİT’in de devrede olduğunu söyleyen yetkili, “ABD’nin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın kontrolünü ele alma planı iptal oldu fakat hemen ülkeden ayrılma gibi bir yaklaşımımız yok. Şu an Taliban’dan bu yönde bir mesaj gelmedi” dedi.

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