Üst düzey yetkili: Eski Cumhurbaşkanı Gani kaçarken yanına hiçbir şey almadı

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin para dolu çantalarla ülkeden kaçtığı iddialarına ilk kez yanıt geldi. Gani'ye yakın ismi açıklanmayan yetkili, CNN International'a yaptığı açıklamada, eski liderin kaçarken yanına hiçbir şey almadığını öne sürdü.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’ın devrik Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yanında görev yapan eski bir üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı ve danışmanlarının Taliban’ın başkent Kabil’deki ilerleyişinin hızı karşısında oldukça şaşkın olduklarını ve bu duruma hazırlık yapmadıklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan eski üst düzey yetkili, CNN International’a verdiği demeçte, Gani’nin, Taliban’ın Kabil’in eteklerine kadar gelmesine hazırlıklı olmadığını, pazar günü sadece giydiği kıyafetlerle Kabil’den kaçtığını söyledi.

Yetkili, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmeden önce müzakere yürüten bir grubun kendilerine ulaşarak, açıkça teslim olmalarını istediğini bildirdi. “Taliban, Kabil’e ulaşmadan önce, ABD ile Gani’nin istifasını ve ardından kurulacak barışçıl ve kapsayıcı hükümeti görüşüyorduk.” dedi.

BAŞKAN’IN ÖLDÜRÜLECEĞİNE DAİR İSTİHBARAT ALIYORDUK

Üst düzey yetkili, “Taliban şehre geldiğinde bu görüşmeler devam ediyordu. Taliban’ın Kabil şehrine birden fazla noktadan girdiği, istihbaratımız tarafından bizlere bildirildi.” dedi. Yetkili, “Bir yıldan fazla bir süredir, Başkan’ın öldürüleceğine dair istihbarat alıyorduk” dedi.

Eski yetkili, Başkan Yardımcısı Amrullah Salih’in Pazar sabahı kuzeydeki Panjshir Vadisi’ne doğru kaçtığını söyledi. “Kısa süre sonra sarayın dışında silah sesleri duyulunca, pek çok kişi başkanlık yerleşkesinden kaçtı. Şehirdeki insanlar paniğe kapıldı ve birçok güvenlik personeli görev yerlerini terk etti.” dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden aceleyle ayrıldığını söyleyen yetkili; “İlk olarak uçakla, Özbekistan’daki Termez’e gitti, bir gece burada kaldı ve oradan BAE’ye (Birleşik Arap Emirlikleri) geçti. Yanında hiç para yoktu. Tek sahip olduğu şey üzerindeki kıayfetlerdi.” dedi.

Halkını Taliban yönetimi altında belirsiz bir kadere terk ettiği için eleştirilen Gani, Çarşamba günü Kabil’den milyonlarca dolar nakit parayla ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Gani yayınladığı Facebook mesajında, kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini ve ayakkabılarını bile değiştirmediğini söyledi.

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