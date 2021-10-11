Uyuşturucu ticaretinden silah satışına… 30 yıllık Kuzey Kore casusu sırları ifşa etti

Kuzey Kore'ye 30 yıl boyunca hizmet eden casus Kim Kuk-Song, BBC'ye verdiği röportajda çarpıcı iddialarda bulundu. Kuk-Song, Kuzey Kore liderinin para bulabilmek için Orta Doğu ve Afrika'da uyuşturucu ticaretinden silah satışına kadar her türlü işe girdiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore’ye 30 yıl boyunca hizmet etmiş en eski casuslardan biri İngiliz medyasına konuştu. “Yüce Lider’in gözleri, kulakları ve beyni” olarak adlandırılan Kim Kuk-song, BBC’ye Kuzey Kore’yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisini sadık bir komünist hizmetkar olarak tanımlayan Kuk-Song, Kuzey Kore’de sadakatin ve makamın güvenlik için garanti oluşturmadığını söyledi. 2014’te canını kurtarmak için ülkeyi terk eden Kuk-song, Güney Kore’ye yerleşti. O tarihten itibaren de Güney Kore istihbaratı için çalışmaya başladı.

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Haftalar süren görüşmeler sonucunda BBC’ye konuşmaya karar veren Kuk-Song, Kuzey Kore liderinin sırlarını tuttuğunu iddia etti. Ajanın bahsettiği sırlar arasında, Kuzey Kore liderinin muhalif isimlere suikastçılar göndermesi ve devrimci fonlara katkı sağlamak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurdurması gibi iddialar bulunuyor.

Pyonyang yönetiminden eski bir askeri yetkilinin ilk kez böyle büyük bir yayıncıya konuştuğu belirtilen röportajda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un krizdeki ekonomi içinde para kazanabilmek için Orta Doğu ve Afrika’da uyuşturucu ticaretinden silah satışına kadar her türlü işe girdiği öne sürüldü.