Uzmanlar uyardı: Ortadoğu’da felaket yakın

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden uzmanlar, Ortadoğu'yu bekleyen iklim krizine karşı uyarıyor. Eğer, durum bu şekilde ilerlerse Ortadoğu'daki birçok şehir 22'inci yüzyılı göremeden 'yaşanamaz hale' gelebilir.

Sozcu.com.tr

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Almanya’daki Max Planck Enstitüsü, Ortadoğu’yu bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Buna göre, artan küresel sıcaklıklar nedeniyle Ortadoğu’daki birçok şehir 22’inci yüzyılı göremeden ‘yaşanamaz hale’ gelebilir.

Max Planck Enstitüsü’nde Ortadoğu ve Akdeniz iklimi konusunda uzman olan Jos Lelieveld, Orta Doğu’nun iklim değişikliğinden “güçlü bir şekilde etkilendiğini” ifade etti.

Lelieveld, “Ortadoğu’daki birçok şehirde sıcaklıklar 50 santigrat derecenin üzerinde yükseliyor” dedi. “Hiçbir şey değişmezse, şehirlerdeki sıcaklık gelecekte 60 santigrat dereceye kadar yükselebilir, bu da klima gibi teknolojik soğuma yöntemlerine erişimi olmayanlar için oldukça tehlikeli olacak.” dedi. Ayrıca, aşırı iklim koşullarının rutin hale geleceğini ve bölgenin her yıl dört ay kavurucu güneşle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

2050’YE KADAR 4 DERECE DAHA SICAK OLACAK

Newsweek’te yer alan habere göre, Ortadoğu, küresel ortalamanın iki katı kadar ısınıyor ve 2050 yılına kadar 4 santigrat derece daha sıcak olması bekleniyor.

Savaşların tahrip ettiği, yaptırımların uygulandığı, insanlık dramlarının yaşandığı Ortadoğu, yeni bir tehditle yüzleşmeye son derece hazırlıksız gözüküyor.

Haziran ayında Kuveyt, 53,2 santigrat derece bir sıcaklık kaydederken, Umman, BAE ve Suudi Arabistan'da termometreler 50 derecenin üzerine çıktı. Bir ay sonra, Irak’ta sıcaklıklar 51,5 dereceye yükseldi ve İran’da 51 derecelik bir sıcaklık görüldü…

Irak, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen gibi ülkelerde yüksek sıcaklıklar, temeldeki eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olurken, halkı da sokaklara döktü. Özellikle klima fiyatlarının zenginler için bile lüks hale gelmesi, protestolara neden oldu. Halk, değişen iklim şartlarının etkisiyle, yaşadıkları koşullara tepki vermeye başladı, protestolar şiddetlendi.

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