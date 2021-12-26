Uzmanlar uyarıyor! Marketten aldığınız bal ‘sahte’ olabilir

Avrupa'da 'sahte bar' alarmı yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle marketlerde ucuza satılan ballar konusunda uyarılarda bulundu.

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İngiltere’de uzmanlar, ‘sahte bal’ için alarma geçti. Londra merkezli bal uzmanı Sarah Wyndham-Lewis, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’den gelen balların ‘sahte’ olduğunu öne sürdü.

Buna göre, ABD’den özellikle Avrupa’ya ihraç edilen balların çoğunun sahte olduğu gerçekte Çin fabrikalarında yasadışı olarak üretilen ve ABD’ye ithal edilen son derece sağlıksız ve doğal olmayan şeker şuruplarının bir karışımı olduğu öne sürüldü. Ancak tüm bu içeriğine rağmen ürünlerin süper marketlerde ‘doğal ve sağlıklı’ olarak satıldığı ifade edildi.

‘BAL YAPMAK ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ’

Lewis, Avrupa’da sahte balın son derece yaygın olduğunu belirtirken, bal yapma sürecinin zorluklarına da dikkat çekti.

Sürdürülebilir arıcılık uygulaması Bermondsey Street Bees’i işleten Sarah, balın ‘lüks’ bir mal olduğunu belirtirken, gerçek balın kavanoz başına 8 sterline mal olabileceğini vurguladı. Aynı zamanda 12 arının bütün bir ömür boyu sadece bir çay kaşığı bal yapabildiğini açıkladı.

‘ÇOĞU TÜKETİCİNİN FİKRİ YOK’

Öte yandan, Avrupa’daki süper marketlerde balların 80 cent gibi düşük bir fiyata satıldığı belirtilirken (üretim maliyetinin çok altına) bunların sahte olabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, çoğu tüketicinin süpermarketlerden satın aldıkları hakkında yeterli bilgisi olmadığını savunuyor. ‘Bal sahtekarlığı, tarihte görülen en yaygın gıda sahtekarlıklarından biridir. Dünyanın en çok sahtekarlıkla üretilen ve satılan üç ürünü olarak şarap ve zeytinyağından sonra yer alıyor’ dedi.

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