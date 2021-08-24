Vakalar pik yaptı, yetkililer eğlenceyi kesmedi: Pişman değiliz!

İngiltere'de düzenlenen Boardmasters Festivali bu yıl ilginç bir olaya sahne oldu. Festival nedeniyle, kentte vaka sayıları pik yaparken, yetkililer festivale müdahale etmedi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin güneybatısında düzenlenen Boardmasters Festivali sırasında 4 bin 700 yeni corona virüs vakasına rastlandığı tespit edildi. Ancak yetkililer, son dönemde insanların ruh ve mental sağlığının bozulduğuna dikkat çekerek festivalin iptal olmasına izin vermedi. Bu kararlarının arkasında olduğunu belirten yetkililer, ‘Pişman değiliz’ açıklaması yaptı.

Cornwall Live’a göre Cornwall Konseyi’nin yetişkinler ve halk sağlığı kabine üyesi Dr. Andrew Virr, hastaların hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını ve hastalığın hafif seyrettiğini belirtti.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ KATILDI

11-15 Ağustos tarihleri arasında Newquay kasabasında sahil kenarında gerçekleştirilen Boardmasters Festivali’ne yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı açıklandı. Sörf ve müzik festivali Boardmasters’ın bu yılki konukları arasında Gorillaz ve Foals gibi gruplar da vardı.

Festivale katılanların kaçının aşılandığı ise henüz net değil. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, aşılanmış kişilerin corona virüse yakalanıp, bulaştırabileceğini gösteriyor, ancak tam aşılama Delta varyantı başta olmak üzere corona virüse karşı oldukça koruyucu olmaya devam ediyor.

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