Veliaht Prens Fumihito’dan kızının evliliğiyle ilgili haberlere tepki

Japonya'da üniversite aşkıyla evlenen Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, yapılan haberler ve eleştirilere tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da üniversitede tanıştığı Kei Komuro ile evlenen Prenses Mako, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Veliaht Prens Fumihito, kızının evliliğin ardından çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu. Kraliyet ailesindeki tüm haklarından vazgeçen Prenses Mako, gerek ülke basını gerekse de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

Prenses Mako’ya, yapılan abartılı yorum ve eleştiriler nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koyuldu. Bu haberleri değerlendiren Prens Fumihito, “Bunların hepsini okuyacak zamanım yok. Ancak korkunç şeyler yazıldı. İmparatorluk Sarayı Ajansı, bunları denetleyecek bir sistem oluşturmalı” dedi.

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